Doppio incidente, nel pomeriggio, lungo viale Tricesimo, a nord di Udine. Il primo, alle 14, ha visto coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Kia, che si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Montello. Feriti, sembra in modo non serio, entrambi i conducenti, un uomo di 38 anni e una donna di 64.

Alle 16.30, invece, incidente tra una Golf e una Vespa, all’altezza di via Monte Vodice. In questo caso ad avere la peggio è stato il 26enne alla guida dello scooter, che è rimasto ferito.

In entrambi i casi, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, che si è occupata dei rilievi.