Il funerale si terrà il giorno venerdì 10 agosto 2018, alle ore 10.30, presso la Parrocchia di San Marco in Chiavris, Viale Volontari della Libertà n. 61, a Udine.



Rossi è stato un fiorente operatore culturale. Ha avuto esperienze radiotelevisive e ha collaborato con diverse riviste con contributi nel settore della etnomusicologia. Si è anche occupato di didattica e di editoria musicale. Interessato al mondo degli esuli giuliani, fiumani e dalmati, si era iscritto all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine. Poi è stato eletto nel Consiglio esecutivo del sodalizio, mentre la figlia, la professoressa Barbara Rossi ne è la delegata amministrativa.



Una delle fatiche letterarie di Bruno Rossi è stata presentata nel 2008 in Sala Ajace a Udine, per il fortunato ciclo degli Incontri con l’Autore, organizzati dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Club Unesco di Udine. Introdotto da Pietro Gnan (Biblioteca Universitaria di Padova) e Neil Harris (Università di Udine), Bruno Rossi ha presentato il libro “Luigi Berletti libraio, litografo, editore musicale (1803-1882)” pubblicato nel 2008 dalle edizioni musicali Pizzicato.

In un volume di oltre 600 pagine, ricchissimo di immagini di antiche litografie di Luigi Berletti, molte di ambientazione udinese, si scorre la multiforme attività del libraio, litografo ed editore musicale friulano. Attraverso una rigorosa analisi delle varie fonti, archivistiche e a stampa, relative ai circa 400 spartiti rintracciati nella Biblioteca universitaria di Padova, che ne deteneva il diritto di stampa, Bruno Rossi è riuscito a ricostruire l’attività editoriale di questo sconosciuto operatore del Friuli austriaco e poi italiano, pubblicando il catalogo completo delle sue opere che aiutano a ripercorrere la vita musicale friulana ancora per molti versi poco studiata e ricca di continue sorprese.

Nel 2016 il maestro Bruno Rossi ha pubblicato la prima raccolta completa della musica moderna di autori friulani in venti anni di canzoni. Sono stati catalogati 1300 dischi e settemila artisti. La musica friulana è così conservata in un libro.



Bruna Zuccolin, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, ha detto: "Ci lascia un vero gentiluomo e una figura importante della nostra Associazione. Saremo presenti ufficialmente all’ultimo saluto, venerdì 10 agosto, a Udine”.



Biografia di Bruno Rossi

Nato a Udine nel 1940, dall'età di 9 anni si è dedicato allo studio del violino con Eligio Ciriani e successivamente con Angelo Vattimo, diplomandosi al Conservatorio "J. Tomadini" di Udine. Ha insegnato Educazione musicale nelle Scuole Medie sino al 1985. Ha collaborato per trasmissioni musicali con la RAI (sia radio come televisione) e con Telefriuli, ed ha composto diverse sigle per le trasmissioni di intrattenimento. Da sempre si è occupato di musica, praticando tutti i generi e prestando attenzione a tutte le manifestazioni sia colte come popolari.

Ha collaborato con diverse riviste e periodici come giornalista e soprattutto con contributi musicologici ed ha svolto per diversi anni attività di animazione culturale nel comprensorio della Comunità Montana Canal del Ferro-Valcanale e per il Comune di Tarvisio (Udine). Fra i suoi contributi più importanti quelli per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, per i Quaderni della F.A.C.E., per Friuli nel Mondo e per la Mostra "Civiltà friulana di ieri e di oggi".

Ha pubblicato per l'editore Ribis di Udine Discografia friulana in 2 volumi, La musica in Friuli, Cjantin... (Cjantis furlanis pai fruz dal Asilo e des Elementars). Per la Società Filologica Friulana Cjantin e sunin insieme, 1978. Per la Editoriale Stampa Triestina Din doran. Per il Centro Studi Nediza - Gruppo folcloristico Val Resia Rozojanske wyze. Per il Comune di Talmassons Tradizioni orali poetico-musicali in Comune di Talmassons. Per la Comunità Montana Canal del Ferro-Val Canale - Museo Etnografico di Malborghetto Tradizioni orali poetico-musicali nella Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale. Per la Liuteria Artistica Cremonese L'arte liutaria di G.B. Morassi. Per la College Music Oh ce biel ciscjel a Udin.

Molte sue composizioni sono state pubblicate da College Music, Swiss Music di Winterthur, Il Megafono e Weltmusik di Vienna.

