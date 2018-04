Abbiamo raggiunto percentuali di differenziata impensabili appena pochi anni addietro, ma non basta più. Ci sono da risolvere problemi di sistema e si registra al tempo stesso un calo dell’attenzione quando si tratta di differenziare e smaltire l’immondizia nonostante la maggiore cultura ambientale dei cittadini.



Sono queste, secondo Massimo Fuccaro, direttore della Net Spa, le sfide maggiori che attendono la nostra regione. Il “porta a porta” ha permesso decisi passi avanti nella separazione dei rifiuti, ma ha dimostrato limiti quando applicato in maniera troppo rigida, tanto da spingere molti a violare le regole con il conseguente aumento dell’abbandono di rifiuti e della frazione indifferenziata, che tanti grattacapi sta dando di questi tempi.



“Stiamo cercando di applicare modelli flessibili e differenziati - conferma Fuccaro - per esempio utilizzando il porta a porta per la frazione indifferenziata, ma lasciando i cassonetti per la raccolta dell’organico. E’ evidente che non esiste un modello ideale capace di garantire risultati in assoluto migliori e bisogna adottare strategie innovative”.



Ci si chiede se sia meglio la tariffazione puntuale o la tassa. La prima è considerata tra le cause scatenanti del pendolarismo.

“Serve un lavoro serio sul territorio per prevenire l’abbandono e la corretta differenziazione, coinvolgendo Comuni e cittadini. Inoltre, la modulazione delle tariffe è bene tenga conto del dato storico. Se per alcuni anni ho prodotto una determinata quantità e poi all’improvviso conferisco la metà dell’immondizia è chiaro che qualcosa non quadra e serve una verifica. Ecco perché stiamo conducendo un attento monitoraggio nei Comuni dove abbiamo avviato il porta a porta”.



I costi di smaltimento, secondo alcuni, continueranno a crescere fino a quando non saremo in grado di ridurre i rifiuti prodotti. Che ne pensa?

“Produrre meno immondizia non è un’utopia. Sta andando verso tale direzione la stessa Unione Europea, ma appare evidente che il solo consumatore non possa farsi carico di un passaggio tanto importante e che serva l’impegno anche delle grandi catene della distribuzione. Ci sono alcuni esempi in corso nei Paesi del Nord Europa che spingono sull’utilizzo di contenitori riutilizzabili, ma da noi siamo ancora indietro. D’altro canto il confezionamento dei prodotti, l’imballaggio tanto per intendersi, ha un ruolo rilevante nella loro commercializzazione con il solo risultato che siamo costretti spesso nostro malgrado a buttare via molto materiale, ma così facendo paghiamo due volte: peprima per acquistare e poi per smaltire”.



Quali sono gli scenari più verosimili nei prossimi anni in Friuli Venezia Giulia? E’ proprio vero che l’aumento dei costi in corso è imputabile al fatto che esportiamo il residuo secco esponendoci troppo all’oscillazione dei prezzi?

“Molti impianti hanno cominciato a tirare su i prezzi e questo è un dato di fatto. Non potremo fare altro che andare verso la chiusura del ciclo, facendo in modo che l’intero processo di trattamento dei rifiuti resti all’interno dei confini regionali, rendendo così autosufficiente l’intero bacino del Fvg. Per riuscirci serve in ogni caso un’ampia condivisione di intenti. Al momento dobbiamo fare i conti da un lato con l’aumento dei costi di smaltimento dell’indifferenziata e, dall’altro, con il calo dei prezzi della materia prima secondaria, in parte legato alla crisi. Se il sistema produttivo riprenderà vigore chiederà più materia prima e dunque i prezzi del materiale riciclato risaliranno, permettendoci di compensare in parte l’aumento dei costi di smaltimento. Oggi, per esempio, per smaltire il legno siamo costretti a pagare perché c’è poca domanda”.