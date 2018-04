Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni amministrative 2018. In 1.369 seggi si è votato per il Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale.

In 19 Comuni, i cittadini sono stati chiamati anche a scegliere le nuove amministrazioni locali, mentre quattro Comuni hanno votato per i referendum sulla fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e tra Raveo e Villa Santina.

Le operazioni di spoglio inizieranno lunedì mattina alle 8. Lo scrutinio per i rinnovi delle Amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le Regionali. A seguire, nei Comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi.

A Talmassons, si conosce già il nuovo Sindaco: Fabrizio Pitton, unico candidato in corsa, ha superato il 50 più uno per cento e risulta quindi eletto. San Giorgio della Rinchivelda, invece, ha confermato Michele Leon, che non aveva avversari, grazie allo scorporo dei voti dei residenti all'estero.

Nell'attesa, ecco i dati sull'affluenza. Ricordiamo che per le elezioni nazionali, il 4 marzo, si era recato alle urne il 75,12 per cento degli aventi diritto in Fvg. Nell'ultima tornata delle Regionali, nel 2013, il dato sull'affluenza si era attestato al 50,48 per cento, ma si votava anche lunedì.

REGIONALI

Friuli Venezia Giulia - 549.806 votanti su 1.107.415 iscritti: 49,65 per cento

Circoscrizione Trieste - 93.152 votanti su 212.168 iscritti: 43,90 per cento

Circoscrizione Gorizia - 60.338 votanti su 118.817 iscritti: 50,78 per cento

Circoscrizione Udine - 215.960 votanti su 410.607 iscritti: 52,60 per cento

Circoscrizione Tolmezzo - 39.119 votanti su 82.220 iscritti: 47,58 per cento

Circoscrizione di Pordenone - 141.237 votanti su 283.603 iscritti: 49,80 per cento

COMUNALI

Udine - 45.940 votanti su 80.341 iscritti: 57,18 per cento

Sacile - 9.650 votanti su 17.005 elettori: 56,17 per cento

Brugnera - 4.586 votanti su 7.856 iscritti: 58,38 per cento

Faedis - 1.691 votanti su 3.089 iscritti: 54,74 per cento

Fiume Veneto - 6.190 votanti su 10.490 iscritti: 59,01 per cento

Fiumicello Villa Vicentina - 3.376 votanti su 5.478 iscritti: 61,63 per cento

Fogliano Redipuglia - 1.684 votanti su 2.647 iscritti: 63,62 per cento

Forgaria nel Friuli - 1.078 votanti su 2.335 iscritti: 46,17 per cento

Gemona del Friuli - 6.282 votanti su 11.823 iscritti: 53,13 per cento

Martignacco - 3.787 votanti su 6.152 iscritti: 61,56 per cento

Polcenigo - 1.821 votanti su 3.708 iscritti: 49,11 per cento

San Daniele del Friuli - 4.174 votanti su 7.789 iscritti: 53,59 per cento

San Giorgio della Richinvelda - 2.135 votanti su 4.632 iscritti: 46,09 per cento

San Giorgio di Nogaro - 4.074 votanti su 6.764 iscritti: 60,23 per cento

Sequals - 1.217 votanti su 2.487 iscritti: 48,93 per cento

Spilimbergo - 6.276 votanti su 10.898 iscritti: 57,59 per cento

Talmassons - 2.260 votanti su 4.041 iscritti: 55,93 per cento

Treppo Ligosullo - 492 votanti su 851 iscritti: 57,81 per cento

Zoppola - 4.335 votanti su 8.189 iscritti: 52,94 per cento

REFERENDUM

Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia: 63,78 per cento (3.341 votanti su 5.238)

Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina: 53,90 per cento (1.367 votanti su 2.536)