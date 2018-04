Urne aperte fino alle 23 per le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio regionale e di 19 Comuni, oltre che per i referendum consultivi che interessano i cittadini di Aquileia e Terzo di Aquileia e di Raveo e Villa Santina, chiamati a esprimersi sulla fusione.

REGIONALI. Alle 12, l'affluenza per le regionali si attesta al 18 per cento. Nel collegio di Trieste ha votato l 16.52 per cento, a Gorizia il 18,11 per cento, a Udine il 19,20 per cento, a Tolmezzo il 16,54 per cento e a Pordenone il 17,83 per cento.

Questi i dati per le Comunali alle 12

Udine - 18.373 votanti su 80.341 elettori, pari al 22,87 per cento

Sacile - 3.803 votanti su 17.005 elettori: 22,36 per cento

Brugnera - 1.747 votanti su 7.856 iscritti: 22,24 per cento

Faedis - 746 votanti su 3.089 iscritti: 24,15 per cento

Fiume Veneto - 2.564 votanti su 10.490 iscritti: 24,44 per cento

Fiumicello Villa Vicentina - 1.267 votanti su 5.478 iscritti: 23,13 per cento

Fogliano Redipuglia - 648 votanti su 2.647 iscritti: 24,48 per cento

Forgaria nel Friuli - 418 votanti su 2.335 iscritti: 17,9 per cento

Gemona del Friuli - 2.501 votanti su 11.823 iscritti: 21,15 per cento

Martignacco - 1.561 votanti su 6.152 iscritti: 25,37 per cento

Polcenigo - 665 votanti su 3.708 iscritti: 17,93 per cento

San Daniele del Friuli - 1.526 votanti su 7.789 iscritti: 19,59 per cento

San Giorgio della Richinvelda - 647 votanti su 4.632 iscritti: 13,97 per cento

San Giorgio di Nogaro - 1.349 votanti su 6.764 iscritti: 19,94 per cento

Sequals - 560 votanti su 2.487 iscritti: 22,52 per cento

Spilimbergo - 2.088 votanti su 10.898 iscritti: 19,16 per cento

Talmassons - 728 votanti su 4.041 iscritti: 18,02 per cento

Treppo Ligosullo - 206 votanti su 851 iscritti: 24,21 per cento

Zoppola - 1.609 votanti su 8.189 iscritti: 19,65 per cento

Referendum:

Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia: 23,96 per cento (1.255 votanti su 5.238)

Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina: 17,27 per cento (438 votanti su 2.536)