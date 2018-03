Un'auto è uscita di strada finendo ruote all'aria, questa mattina, poco dopo le 8. La conducente, una ragazza di 21 anni, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 15, nei pressi della Modern design. Sul posto sono giunti l'elisoccorso del 118 con l'ambulanza e il personale sanitario, i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre la giovane dall'abitacolo. Sul posto per i rilievi i carabinieri. La 21enne è stata trasportata in ospedale a Udine.