Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di oggi a Tarcento, in via Oltretorre, all'incrocio con via Peradandos, sul ponte sul Torre.

Si tratta di un'uscita di strada autonoma. Sul posto, per liberare i feriti dall'abitacolo, oltre al personale del 118, con ambulanza ed elisoccorso, anche i Carabinieri di Cividale e i Vigili del fuoco di Udine.

I feriti, che non sono in pericolo di vita, sono stati trasportati all'ospedale di Udine. Due persone hanno riportato un trauma toracico e contusioni multiple, mentre il terzo ferito presentava un trauma al bacino e agli arti inferiori.