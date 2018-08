E’ in corso un intervento di soccorso per un uomo infortunato nella forra del torrente Vinadia, in comune di Lauco. Sei tecnici del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza, una squadra Saf dei Vigili del Fuoco e la squadra Forre del Soccorso Alpino devono recuperare un escursionista di nazionalità belga che si è fratturato una caviglia.

L’uomo si trova a circa un chilometro dall’uscita della forra ed è riuscito in qualche modo ad allertare i soccorsi tramite la moglie. Occorrerà trasportarlo superando alcun pozze d’acqua - profonde in certi punti quasi due metri - per poterlo consegnare all’elisoccorso oppure all’ambulanza.