Esplode una bombola di Gpl a Cividale: 70enne illeso

Un uomo di 70 anni ha rischiato la vita dopo che la sua casa si è incendiata. L’episodio è avvenuto oggi alle 15 sulla strada per Castelmonte. Mauro Gus stava accendendo la stufa e per attizzare le fiamme ha utilizzato del liquido infiammabile. Poco dopo c’è stato un ritorno di fiamma che ha innescato l’incendio con il coinvolgimento dell’intero stabile. Gus si è precipitato in strada dando l’allarme e in quegli istanti è esplosa una bombola di gpl investita dal fronte del fuoco. L’esplosione ha scagliato in strada alcuni suppellettili. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Udine, Cividale e della centrale di Gorizia. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio coinvolgesse un’abitazione attigua, non abitata. I vigili del fuoco, attraverso il funzionario Valmore Venturini, invitano ancora una volta a non utilizzare liquido infiammabile per le accensioni delle stufe.