Quali sono e quanto valgono le partecipazioni venete nelle società pubbliche del Friuli Venezia Giulia? Dipende dai punti di vista, nel senso che una collaborazione sempre più stretta tra le due Regione è considerata auspicabile a patto che non si tentino guerre di conquista, mentre per altri più siamo indipendenti meglio è. In realtà, almeno per ora, i veneti sono ben presenti in realtà importanti come Autovie Venete e Finest, ma in posizione tutt’altro che preminente, mentre è tutto da chiarire se e quale sarà il loro ruolo nella privatizzazione di Trieste Airport.

Autovie Venete

Partiamo da Autovie Venete destinata a diventare una società totalmente pubblica entro un anno e ad assumere la denominazione Società Autostrade Alto Adriatico Spa. La costituzione di una nuova società totalmente pubblica è stato è passaggio indispensabile per ottenere la concessione autostradale ed evitare in tal modo la gara europea. Attualmente, Autovie Venete è impegnata nel liquidare tutti i soci privati, operazione molto complessa perché la compagine è estremamente ampia e al suo interno ci sono istituti di credito, assicurativi e via dicendo. Nell’elenco dei soci pubblici appaiono tuttavia la Regione Veneto, le Province di Venezia e Treviso ed alcuni Comuni con quote però poco più che simboliche. Occhio e croce le quote detenute dai veneti, dopo che è stata liquidata Pedemontana veneta spa che aveva l’8%, raggiungono a malapena il 6%. Secondo i bene informati la maggioranza delle quote è destinata a restare saldamente in mano friulana, ma è possibile che la partecipazione veneta salga un po’ senza però superare il 15%.

Trieste Airport

Nel caso di Trieste Airport invece, la presenza veneta resta un’incognita perché la società avviata a passo spedito verso la privatizzazione cerca un partner industriale dopo che nel 2017 l’utile netto è stato di quasi 3 milioni di euro. Non solo la società è stata risanata, ma si presenta con un biglietto da visita ancora migliore dopo la realizzazione del polo intermodale. E’ possibile che la Save, società che controlla gli aeroporti di Venezia e Treviso ed è rimasta finora alla finestra, possa essere uno dei potenziali investitori. Per ora, i nomi emersi dalle indiscrezioni della stampa sono altri, anche perché si parla di un’operazione da 30-35 milioni di euro.

Finest

Infine c’è la Finest spa, la Regione Veneto partecipa direttamente con il 12,68% delle azioni e, indirettamente tramite Società Regionale Veneto Sviluppo, con il 7,7%. Alla fine del 2017 i veneti hanno deciso di avviare la cessione del loro pacchetto azionario. La Regione Veneto, infatti, non ritiene più strategico il suo impegno nella società guidata dalla Regione Fvg (che ha il 73,2% del capitale sociale) e si occupa dell’internazionalizzazione delle imprese del Nordest verso i Paesi del Mediterraneo e l’Est Europa. Per capire di cosa parliamo, raccontiamo Finest, che in Italia vanta il maggior numero di partecipate in Europa centro-orientale e balcanica, in numeri: operativa in 44 Paesi, ha uno storico di 550 operazioni estere avviate con imprese del Triveneto per un totale di 320 milioni impegnati e un volume d’investimenti generati pari a 2 miliardi, in portafoglio ha 75 partecipazioni (in maggioranza in aziende venete) per 101 milioni in equity e financing.

Quali possono essere le conseguenze su Finest del disimpegno dei ‘cugini’ veneti? “Personalmente – risponde il presidente di Finest, Mauro Del Savio – non vedo rischi. Si tratta di un problema tecnico dell’organizzazione del Veneto. Finest, società piccola ma muscolosa, continuerà a fare il proprio mestiere e con le aziende venete vive e attive, per le quali le nostre porte restano sempre aperte, continueremo ad avere rapporti. Dal disimpegno veneto, che comunque prevede due anni di tempo per concretizzarsi e del quale non si è più parlato, non depotenzierà Finest, né intaccherà la credibilità e la reputation delle quali godiamo. Se tutto ciò avverà, decideremo come collocare le quote”.