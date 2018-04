Un 71enne residente a Udine, facendo manovra per uscire di casa ha perso il controllo della vettura, finendo contro alcune auto in sosta. Nel tamponamento, due persone, un bambino di 9 anni e una donna di 45, sono rimasti lievemente feriti. L'episodio è avvenuto in via Merso, nella zona di via Cividale.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale per accertamenti.