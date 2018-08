Falso allarme bomba nel tardo pomeriggio di ieri a Gorizia. Un pacco sospetto è stato individuato nei pressi della caserma Generale Cascino, in viale Trieste, sede del tredicesimo reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia.



A quanto risulta, sarebbero stati gli stessi carabinieri a far brillare il pacco, verificando che non si trattava di alcun ordigno.



La caserma Generale Cascino ospita i militari solitamente impegnati in missioni all’estero e che si occupano di sicurezza negli stadi e ordine pubblico.