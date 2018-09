Clamorosa svolta nelle indagini sull’omicidio di Amit, Nazmije e Anila Pocesta, freddati nel sonno con tre colpi di pistola alla testa a Debar, in Macedonia, paese d’origine della famiglia, dove a fine agosto i Pocesta, che risiedono da 30 anni a Sacile, erano rientrati per un matrimonio. Stando a quanto riportato dai media locali, infatti, la figlia maggiore della coppia, Blerta, di 25 anni, avrebbe confessato il triplice omicidio e si troverebbe in galera.

Sarebbe stata lei a ideare il massacro del padre, della madre e della sorellina più piccola, di appena 14 anni, e, per sviare le indagini, subito dopo sarebbe rientrata in Italia con l'altra sorella. Quindi, una volta diffusa la notizia di quanto accaduto, con la scoperta da parte di un parente dei tre corpi trucidati nel sonno, Blerta sarebbe rientrata a Debar per i funerali.

Con lei, sempre secondo quanto diffuso dai media locali, sarebbero finiti in manette altri due uomini macedoni: uno avrebbe procurato alla ragazza l’arma del delitto, mentre l'altro avrebbe collaborato all'organizzazione della strage.

A carico dei fermati ci sarebbero prove e riscontri certi come la corrispondenza con il dna rilevato all’interno della villetta dove è stato compiuto il massacro. Le indagini proseguono anche sul fronte italiano grazie alla piena collaborazione con le autorità macedoni. Sabato la Polizia aveva effettuato un lungo sopralluogo nella casa di via Trento, a Cornadella, che è stata posta sotto sequestro.

I sospetti degli investigatori si erano fin dall’inizio concentrati sulla pista famigliare. Si era parlato a lungo di una diatriba in corso per un terreno conteso con alcuni parenti, ma Razim Findo, cognato della vittima (è il marito della sorella di Amit Pocesta), aveva sempre negato ogni responsabilità.