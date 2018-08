Amid Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmije, di 53, e la figlia Anila, di 14, sono stati uccisi a colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì, nel loro paese di origine, Debar, piccola località della Macedonia al confine con l’Albania.

La famiglia, da molti anni residente a Sacile, era tornata in patria per un matrimonio, dopo essere scappata da quelle zone durante la guerra nella ex Jugoslavia. E’ stato un parente, che non riusciva a mettersi in contatto con loro, a fare la macabra scoperta dei corpi senza vita ancora sdraiati nei propri letti.

La notizia, battuta dal Messaggero Veneto, è arrivata rapidamente anche in Friuli, dove è rimasta la figlia più grande della coppia e dove l’uomo lavorava come operaio, mentre la moglie come domestica.

Le indagini sembra si stiano concentrando sulla pista familiare. Potrebbe essere stato un dissidio per questioni di proprietà a provocare la brutale uccisione.