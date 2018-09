Per rubare tabacchi, bibite e soldi nella tabaccheria di Comeglians, i ladri hanno scassinato la porta di una casa disabitata che confina con la rivendita per praticare un buco nel muro e accedere al locale. È attraverso il foro che i malviventi sono entrati nel negozio arraffando poi sigarette, denaro e generi alimentari. La brutta sorpresa al mattino. Per la titolare non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri.