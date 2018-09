La Febbre del Nilo, West Nile, ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di 88 anni, ricoverato in ospedale a Latisana dopo aver contratto l'infezione. Il decesso risale a questa mattina e sembra che l'anziano non fosse affetto da particolari patologie. Pochi giorni fa i primi sintomi e il ricovero in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

A fine agosto il sindaco Daniele Galizio aveva segnalato un probabile contagio da West Nile su una donna di 55 anni.

La prima vittima del virus trasmesso dalla zanzara culex avitava in centro a Latisana, in via Marconi, zona che sarà interessata da un intervento di disinfestazione come quello eseguito marted' 4 settembre in via Fornasette.

Oltre al dolore per la perdita umana, il sindaco lancia un appello alla Regione per arginare efficacemente il problema.