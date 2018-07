I Carabinieri di Palmanova, sotto la direzione delle Procure di Udine, Trieste e Torino, hanno sgominato la banda degli endoscopi. L’operazione – chiamata Take-Away Probe - si è conclusa con l’arresto di tre persone e l’emissione di ulteriori quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere (e contestuale mandato di arresto europeo), nei confronti di un sodalizio criminale colombiano, dedito al furto di apparecchiature endoscopiche, avvenuto negli ospedali di Trieste, Palmanova, Pola (Croazia) e Pinerolo, e alla successiva spedizione in Colombia. Il valore totale della merce, in parte recuperata, si aggira intorno al milione e 200mila euro.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati domani, alle 10, al Comando provinciale dell’Arma di Udine.