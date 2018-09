La Polizia, nella notte, ha arrestato un nigeriano, regolare in Italia e residente in provincia di Trapani, fermato in autostazione a Udine e trovato in possesso di 6 chili di droga.

Poco dopo la mezzanotte, gli agenti hanno eseguito un controllo su un autobus di linea partito da Roma e diretto a Vienna. Insospettiti dal nervosismo ingiustificato del ragazzo, gli operatori hanno aperto il suo trolley: sotto ad alcuni indumenti, hanno trovato due involucri incellophanati, uno più grande contenente circa 5,7 chili di marijuana, e un altro di dimensioni ridotte con quasi 300 grammi della stessa sostanza.

Il nigeriano è stato fermato per traffico internazionale di stupefacente, visto che Udine era l’ultima fermata in territorio nazionale del bus, diretto in Austria.