La Polizia di Udine, nel tardo pomeriggio di ieri, ha arrestato in stazione un 24enne nigeriano residente in Campania per spaccio. Il giovane viaggiava sul treno Udine-Trieste e, alla vista degli agenti, si era mostrato circospetto. Insospettiti, gli agenti hanno disposto una perquisizione personale che ha permesso di scoprire, in una borsa, un involucro contenente quattro confezioni di marijuana, per un totale di oltre un chilo di droga. Il nigeriano è stato condotto in carcere.