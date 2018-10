Un cittadino nigeriano di 36 anni, Jeremiah Irabor, alias Eric Irabor, è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione, a Feletto Umberto (Tavagnacco), dalla Squadra Mobile di Venezia e dalla Polizia della Questura di Udine per traffico e spaccio di eroina gialla tra Friuli e Veneto.

Lo straniero era da mesi latitante: a suo carico c’era un’ordinanza restrittiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Faceva parte del sodalizio sgominato grazie all’operazione San Michele che, lo scorso luglio, aveva portato all’arresto, a Mestre, di 28 persone, tutte accusate di spaccio. Gli arrestati controllavano di fatto l’intero quartiere Piave (zona della stazione), anche con azioni violente, pur di poter liberamente spacciare cocaina ed eroina a qualunque ora.

In più c’era un altissimo tasso di mortalità dei consumatori dovuto alla composizione dello stupefacente. Gli investigatori erano partiti proprio da queste morti, 11 in tutto, per ricostruire l’intera rete del gruppo criminale.

Le indagini hanno accertato che la tipologia del narcotico spacciata dalla banda, la cosiddetta eroina gialla, era altamente letale perché particolarmente pura. E proprio l’eroina gialla sarebbe stata la causa della morte di Alice, la 16enne che è stata stroncata da un’overdose nei bagni della stazione di Udine. Una ‘coincidenza’ che non è sfuggita agli investigatori che, ora, puntano a chiarire se ci sia una relazione tra Irabor e la tragica scomparsa della ragazzina.