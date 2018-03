Una donna e suo figlio sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore, intervenuti per spegnere le fiamme di un incendio scoppiato nella notte, verso le 4, in un'abitazione, a Sappada. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il tetto di una casa a tre piani, mentre il fumo ha invaso la mansarda. All'interno della casa si trovavano una donna e il figlio, che hanno l'allarme e chiedere l'intervento dei vigili.

Per domare l'incendio, oltre ai vigili del fuoco sappadini sono intervenute numerose squadre provenienti dal Friuli e dal Veneto, tra cui i volontari di Rigolato e Forni.