Incendio, nel primo pomeriggio, nell’appartamento di una palazzina Ater di via Della Valle, a Udine. Erano da poco passate le 14 quando è arrivato l’allarme per le fiamme, che si sono probabilmente sprigionate dal piano di cottura, dove era stata lasciata una moka per il caffè.

A salvare una signora di 69 anni è stato il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto subito l’abitazione con due squadre dal vicino comando di via Popone, e della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

La donna ha riportato una leggera intossicazione ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l’ha accompagnata in ospedale a Udine per gli accertamenti del caso.

Conseguenze più gravi per la casa, che al momento risulta inagibile. I danni non sono strutturali, ma legati alle fiamme, che hanno rovinato pareti e suppellettili. Oltre al rogo, prontamente domato, c’è il denso fumo che ha invaso anche le scale del condominio. Chi si trovava negli altri appartamenti è stato, quindi, invitato a uscire in terrazza, per evitare di inalare i gas, mentre i pompieri hanno liberato i locali grazie all’uso dei ventilatori. Le verifiche tecniche dei vigili del fuoco sono continuate per diverse ore.