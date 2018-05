Due persone sono rimaste intossicate in seguito alla scoppio di un incendio in un cantiere edile di Trieste. La chiamata ai soccorritori è giunta poco dopo le 14 da piazza Repubblica. Si tratta di due operai che avrebbero inalato il fumo. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara per le cure, ma uno dei due feriti sarebbe grave. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.



In seguito allo scoppio dell'incendio, sulla cui origine ci sono indagini in corso, sono stati evacuati una cinquantina di operai impegnati nel cantiere.