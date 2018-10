Incendio nella notte nella discoteca Five di Tavagnacco. Le fiamme si sono levate intorno all'1.30: dopo l'allarme, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando di Udine e i Carabinieri della stazione di Feletto Umberto e del Norm della Compagnia di Udine.

Il rogo ha causato gravi danni al mobilio e il locale non è agibile. Non ci sono, invece, danni strutturali. Non si esclude il dolo. Il locale è stato posto sotto sequestro. La discoteca avrebbe dovuto riaprire questa sera, dopo la pausa estiva.