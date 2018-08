Evasione fiscale legata alle case vacanze, contraffazione, lavoro nero, traffico di droga, truffe del carburante. In questi ambiti, i più caldi per il crimine nel periodo estivo, si sono concentrati gli oltre 22.200 controlli effettuati dalla Guardia di Finanza da metà giugno ad oggi nelle località di vacanza e nelle città d'arte. Quasi 500 al giorno, il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



Le fiamme gialle hanno individuato 2.187 venditori abusivi. Tra i casi più eclatanti, nella zona del Colosseo, a Roma, sono state sequestrate bottigliette d’acqua di provenienza sconosciuta e sono state sorprese tante guide turistiche non autorizzate.



Gli 895 controlli sui proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza hanno riscontrato irregolarità in un caso su due. In Sicilia, a Taormina, sono finiti nel mirino della finanza dei B&B fantasma, completamente sconosciuti al fisco.



I baschi verdi hanno individuato oltre 2mila lavoratori senza contratto o pagati “fuori busta”, di cui una ventina minori. Sono stati denunciati 51 datori. In questo settore, a Verona è stata scoperta una vera e propria organizzazione “caporalesca”, finalizzata allo sfruttamento di manodopera irregolare.



La lotta al falso ha portato poi al sequestro di 9 milioni e mezzo di articoli contraffatti o non sicuri, con una media di oltre 210mila pezzi al giorno tolti dal mercato. Denunciati 761 responsabili.



325 sono i punti clandestini di raccolta scommesse scoperti. 114 le slot sequestrate. Per quanto riguarda le frodi nel settore carburanti, è risultato irregolare un impianto su cinque degli oltre 1300 controllati in tutta Italia. A Taranto è stato addirittura portato alla luce un distributore abusivo ricavato in un casolare.



La Guardia di finanza ha anche intercettato ai valichi di frontiera, nei porti e negli aeroporti 16 milioni di euro non dichiarati. Sono state 4.700 le operazioni contro il traffico di droga, armi, rifiuti e tabacchi. Hanno portato al sequestro di 23 tonnellate di stupefacenti e 13 tonnellate di sigarette di contrabbando. In Sicilia a bordo di una motonave è stato effettuato un sequestro record di 20 tonnellate di hashish. Mentre all’aeroporto di Fiumicino sono state sequestrate 12mila pastiglie di ecstasy nascoste in confezioni di latte in polvere per neonati.



Sono stati 136, infine, gli interventi del soccorso alpino della guardia di finanza. Tra i più recenti, quello sul Canin, in Friuli Venezia Giulia, per il recupero dello speleologo triestino rimasto bloccato per due giorni nella grotta Frozen, a duecento metri di profondità.