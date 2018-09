Nonostante ogni operatore telefonico debba dotarsi di una Carta dei servizi nella quale assume precisi impegni, molto spesso ottenere un servizio ineccepibile è tutt’altro che semplice.

E se non c’è verso di porre rimedio, non resta che attrezzarsi di conseguenza documentando con certosina precisione ogni disservizio per poi richiedere il recesso senza spese aggiuntive. Anche nel caso del disservizio alla linea Adsl e in mancanza di risposte puntuali non resta che rivolgersi al Corecom, emanazione su scala regionale dell’Autorità di garanzia delle comunicazioni (Agcom), per molti versi l’unico vero strumento di tutela dei cittadini e solitamente molto efficiente tanto che nel 90% dei casi le istanze di conciliazione si risolvono positivamente per il consumatore. La procedura da seguire è la stessa utilizzata in caso di contestazioni sulle linee telefoniche o in fatto di addebiti non dovuti: dal luglio di quest’anno il procedimento si svolge interamente per via telematica accedendo alla piattaforma Conciliaweb mediante la creazione di un account Una volta inserita l’istanza verrà generato un fascicolo elettronico, con un numero identificativo.



Da quel momento le parti potranno consultare il fascicolo per avere evidenza di tutti gli eventi che lo riguardano. Ogni volta che si verifica un nuovo evento un messaggio di alert avviserà le parti tramite email o Sms. E’ tuttavia essenziale documentare i problemi lamentati, ovvero nel caso del servizio Adsl il mancato rispetto della banda minima garantita. In questo caso è sicuramente utile ricorrere al progetto Misurainternet gestito dall’Agcom sul sito www.misurainternet.it/download/nemesys/. Nemesys in pratica è programma capace di effettuare nell’arco di 24 ore i test sulla velocità della linea per poi produrre un certificato che ha valore probatorio e fornisce la garanzia che la compagnia telefonica non applichi spese per il recesso.

Se i problemi sono altri, ancora una volta consigliamo caldamente di non lasciar perdere, ma di far valere le proprie ragioni ruivolgendosi a unassociazione di tutela o al Corecom tramite Conciliaweb.