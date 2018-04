E' il Friuli Venezia Giulia la regione italiana prima in classifica per riscossione dei tributi e pagamenti delle spese correnti. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Crif Ratings che ha messo in luce come la crisi economica e le persistenti difficoltà macroeconomiche abbiano modificato nell’ultimo quinquennio l’identità del sistema fiscale italiano.

A partire dal 2012 si è assistito all’abbandono della finanza derivata dallo Stato Centrale - spiega lo studio -, causa di numerose tensioni di bilancio, e al passaggio verso un modello di autonomia, inteso come un sistema istituzionale multilivello basato sui principi di autonomia, sussidiarietà e autogoverno responsabile.

Con quest’ultima, la gestione delle entrate proprie, ovvero quelle derivanti dal gettito tributario ed extra tributario, ha assunto un’importanza strategica e gestionale. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti e l’erogazione dei servizi ai cittadini.

L’analisi condotta da CRIF Ratings e descritta in questo studio ha tenuto conto della situazione finanziaria dei comuni italiani, mostrando i dati in aggregato per regione di appartenenza seguendo tre grandi aree di indagine sugli effetti dell’evoluzione della finanza pubblica sui Comuni, sul sistema finanziario e sul cittadino.

Nord Italia e Regioni a Statuto Speciale ai vertici

‘L’analisi dimostra che lo stato della finanza pubblica e l’impatto della spesa per tributi e tariffe sui cittadini restituisce un’Italia divisa in due - afferma Marco Bonsanto, Associate Corporate Analyst di Crif Ratings - e che i Comuni localizzati nelle Regioni del Nord Italia insieme a quelli delle Regioni a Statuto Speciale (con l’esclusione della Sicilia) hanno buone capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie e di pagamento delle spese correnti nonché minore incidenza dei debiti finanziari e delle anticipazioni di tesoreria. Tuttavia si rileva che in alcuni di questi territori la spesa pro-capite in tributi e tariffe è più del doppio di quella delle Regioni del Mezzogiorno.

Metodologia d'indagine

La prima area di indagine analizza la capacità da parte dei Comuni (ovvero gli Enti Locali) di riscuotere tasse/tariffe e di pagare le spese correnti. Gli indicatori, utilizzati e calcolati come media tra i Comuni facenti parte della stessa Regione, sono:

-Riscossione tasse/tributi: calcolato come la differenza tra le riscossioni (sia in conto competenza che residui) e gli accertamenti di tasse/tributi (entrate tributarie). Maggiore è la percentuale migliore è il grado di riscuotere, in termini di cassa, quello che il Comune ha iscritt in bilancio per competenza.

-Riscossione tariffe: calcolato come la differenza tra le riscossioni (sia in conto competenza che residui) e gli accertamenti di tariffe (entrate extra tributaria). Maggiore è la percentuale migliore è il grado di riscuotere, in termini di cassa, quello che il Comune ha iscritto in bilancio per competenza.

La somma di questi due indici indica l’autonomia finanziaria del Comune. Maggiore è la quota di entrate proprie (tasse/tributi e tariffe) minore sarà la dipendenza dallo Stato. Questo paradigma, se bene attuato con percentuali alte di riscossione è in linea con i principi di autonomia e di autogoverno responsabile.

-Pagamento spese correnti: calcolato come la differenza tra i pagamenti (sia in conto competenza che residui) e gli impegni inclusi in bilancio nelle spese correnti. Maggiore è la percentuale migliore è il grado di pagare tempestivamente i fornitori di servizi “core” per il Comune. Per quanto riguarda la riscossione di tasse/tributi la situazione mostra un’Italia divisa sostanzialmente in due, con le regioni del Nord che mostrano una buona capacità di riscossione (in media di circa il 100%) mentre quelle del Centro-Sud arrancano con percentuali più basse (in media del 93%). Unica regione del Sud che ha percentuali simili a quelle del Nord è la Basilicata. Sicilia e Calabria guadagnano la maglia nera in questa classifica con le percentuali più basse (in media inferiori al 90%). Le tasse/tributi più difficili da riscuotere sono la tassa sui rifiuti e l’IMU. Migliore risulta essere invece la capacità di riscossione delle entrate tariffarie. La situazione mostra sempre un’Italia divisa in due ma in questo caso, le regioni del Centro-Nord, con esclusione del Lazio, mostrano buone percentuali di riscossione (in media di circa il 100%).

Al Sud la Sardegna mostra percentuali simili a quelle del Nord mentre viene confermata la maglia nera nella classifica per Calabria e Sicilia (in media inferiori al 80%). Le

tariffe più difficili da riscuotere sono le infrazioni da codice della strada. Il pagamento delle spese correnti invece mostra dati diversi da quelli restituiti dai due indicatori precedenti. Le regioni del Nord-Est, la Lombardia, la Toscana, la Basilicata e la Sardegna mostrano percentuali elevate (in media di circa il 100%) mentre Valle d’Aosta e Abruzzo risultan essere le regioni con percentuali di pagamento delle spese correnti più basse (in media il 95%).

La seconda area di indagine analizza la rigidità finanziaria dei Comuni, legate sia ai rapporti con il sistema bancario e ai mercati di capitale con l’istituto tesoriere. Anche in questo caso gli indicatori utilizzati sono tre, calcolati come media tra i Comuni facenti parte della stessa Regione, e in particolare:

-Rigidità del debito finanziario: calcolata come il rapporto tra lo stock di debito finanziario (banche e obbligazioni) e le entrate correnti (somma tra entrate tributarie, da trasfe

rimenti correnti ed extra tributarie). Maggiore è la percentuale maggiore è la rigidità dovuta ad uno stock di debito finanziario elevato.

-Anticipazioni di tesoreria: calcolata come il rapporto tra le anticipazioni di tesoreria richieste all’istituto tesoriere e le entrate correnti. Maggiore è la percentuale maggiore è l’evidenza dell’utilizzo del meccanismo di anticipazioni.

-Anticipazioni di tesoreria non rimborsate: calcolate comeil mancato rientro delle anticipazioni di tesoreria concesse a fine anno.L’elevato perdurare del ricorso alle anticipazioni di tesoriera (in teoria utilizzate per compensare il disallineamento tra il momento di fatturazione di tasse/tributi/tariffe e l’effettiva manifestazione di cassa con la riscossione da

parte dei cittadini/utenti), un livello di debito finanziario elevato e il mancato rimborso di anticipazioni possono essere considerate un primo campanello di allarme per uno stato di tensione finanziaria nel breve termine.

Il primo indicatore non è in grado di mostrare delle linee di demarcazione di divisione del panorama nazionale. Le regioni a statuto speciale (escluso il Friuli), il Molise e la Basilicata mostrano delle percentuali medie più basse (circa il 50%). Maglia nera rappresentata dalla Campania e dalla Calabria (con percentuali superiori al 100%).

Una divisione netta emerge invece dall’indicatore di anticipazioni di tesoreria. Le Regioni del Nord, la Toscana e la Sardegna hanno una media dell’indicatore limitata (circa il 6% in media) mentre l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Sicilia hanno in media Comuni che fanno ricorso all’anticipazione di tesoreria con più decisione (circa il 35% in media).

Il mancato rientro delle anticipazioni di tesoreria risulta essere limitata in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Campania, Puglia e Sicilia mentre risulta essere elevata nei Comuni di Abruzzo, Basilicata e Campania. Nelle altre regioni non ci sono comuni con anticipazioni di tesoreria non ripagate a fine anno.

La terza area di indagine si focalizza sui principali stakeholder dei Comuni, i cittadini/utenti, sui quali pesa l’aggravio tributario e tariffario. Gli indicatori utilizzati, calcolati come media pro capite per cittadino residente nei Comuni facenti parte della stessa Regione, sono tre:

-Tasse/Tributi pro capite: calcolato come il rapporto tra lo stock entrate tributarie e la popolazione residente. Maggiore è il valore più è il peso delle tasse/tributi su ciascun cittadino.

-Tariffe pro capite: indica il rapporto tra lo stock entrate extra tributarie e la popolazione residente. Maggiore è il valore più è il peso delle tariffe su ciascun cittadino.

-Debito finanziario pro capite: indica il rapporto tra lo stock di debito finanziario e la popolazione residente. Maggiore è il valore maggiore è l’aggravio che ciascun cittadino, indistintamente dall’età, ha come debito finanziario pubblico.Si nota che i cittadini che in media pagano più tasse/tributi sono quelli residenti in Piemonte, Val d’Aosta,

Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania (in media circa 730 euro a testa). Meno vessati invece i residenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Molise, Calabria e Sardegna (in media circa 490 euro a testa). La pressione tariffaria pro capite risulta essere elevata in Valle d’Aosta, in Trentino Alto Adige e in Abruzzo (in media circa 530 euro a testa). Molto più fortunati i residenti di Veneto, Umbria e gli abitanti del Sud (in media circa 165 euro a testa). A chi nasce o vive in Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania e Calabria spetta una porzione di debito pubblico maggiore (circa 1.000 euro pro capite in media).