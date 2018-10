Attira l’attenzione di una bambina di poco più di 10 anni e quando è vicina a lui le rivolge attenzioni intime di natura sessuale, calandosi i pantaloni. Lei scoppia a piangere e scappa. Suona ai campanelli delle case, si mette in salvo e chiama la mamma.

È successo a settembre a Fiume Veneto e sul caso, denunciato ai Carabinieri, è stata avviata subito un’indagine. L’inchiesta ha portato alla denuncia per atti osceni in luogo pubblico di un muratore di 50 anni residente in Campania e alloggiato in quel periodo nella zona. La perquisizione domiciliare ha permesso, infatti, di rinvenire e sottoporre a sequestro, a carico dell'operaio, gli occhiali da vista e indumenti che indossava durante l’esibizione, tutti riconosciuti dalla bambina vittima delle sue morbose attenzioni.