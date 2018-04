Con l’approvazione del bilancio 2017, è giunto a naturale scadenza l’Organo di Indirizzo, responsabile della definizione delle linee strategiche della Fondazione Friuli, che persegue finalità di sviluppo economico e di utilità sociale per il territorio friulano. A tutti gli enti designanti è stata richiesta per tempo la formulazione delle terne, all’interno delle quali la Fondazione ha potuto scegliere i nuovi rappresentanti delle Comunità per i prossimi sei anni. In apertura di riunione il presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno rivolto un pensiero riconoscente ai componenti uscenti per l’enorme lavoro svolto in questi anni e per la generosa disponibilità sempre dimostrata.

“Gli elementi caratterizzanti questo rinnovo”, ha spiegato il presidente Giuseppe Morandini, “sono la riduzione del numero dei componenti, una significativa attenzione nell’offrire a giovani qualificati un’opportunità di esperienza amministrativa in Fondazione, l’ampliamento delle competenze rappresentate, aggiungendo alle tradizionali (scuola, sanità, volontariato, cultura) anche quelle del turismo, del mondo economico-produttivo, e dei rapporti internazionali”.

Presentata quindi la nuova squadra che da oggi completa la composizione degli organi istituzionali: Diana Candusso (Comune di Udine), Nino Aprilis (Comune di Pordenone), Graziano Tilatti (Cciaa Udine), Giuseppe Gregoris (Cciaa Pordenone), Antonio Zanardi Landi (Comune di Aquileia), Domenico Davanzo (Comune di Cividale), Vittorio Borghetto (Comune di Sesto Al Reghena), Maria Cristina Nicoli (Università degli Studi di Udine), Luca Grion (Arcidiocesi di Udine), Giancarlo Basaglia (Diocesi Concordia Pordenone), Alessandro Proclemer (Azienda sanitaria integrata di Udine), Patrizia Pavatti (Società filologica friulana), Francesca Venuto (Deputazione di Storia Patria per il Friuli), Michela Colin (Centro iniziative culturali di Pordenone), Francesco Marcolini (Ordine degli avvocati di Udine), Lia Coden (Ordine degli avvocati di Pordenone), Francesco Macagno (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Udine), Francesco Antonini Canterin (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Pordenone), Liviana Covre e Chiara Valduga (coopatate).

L’Organo di Indirizzo ha anche approvato il bilancio che evidenzia un risultato positivo in crescita rispetto all’esercizio precedente. L’avanzo, pari a circa 9,5 milioni di euro, al netto della perdita relativa al Fondo Atlante, ha consentito di mantenere un livello delle erogazioni di oltre 6 milioni di euro, a sostegno di 485 progetti in gran parte destinati ai principali settori di azione della Fondazione: Istruzione e Formazione, Arte e cultura, Assistenza e sanità.