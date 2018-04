Quello di oggi è stato un momento conviviale per ringraziare le squadre dei Forestali della Regione impegnate in questi mesi sui Bastioni di Palmanova nella manutenzione e riqualificazione ambientale, sfalcio e taglio delle alberature infestanti e nella realizzazione di piccole opere di consolidamento. “È stato un piccolo modo per ringraziare del fondamentale aiuto che danno alla città. Ogni anno i palmarini aspettano il loro arrivo. Il lavoro di pulizia e ricostruzione svolto è davvero importantissimo” commenta Luca Piani, assessore comunale con delega ai Bastioni. Da quest’anno poi, agli operatori forestali, si sono affiancati diversi volontari rappresentanti le locali associazioni.

È per il sesto anno consecutivo che le mura della città stellata vengono ripulite dalla vegetazione e sistemate durante i mesi invernali. La prima convenzione tra Comune e Regione Fvg, firmata il 5 dicembre 2011, e di durata quinquennale, è stata rinnovata lo scorso anno per altri cinque anni. Fino al 2022 il servizio svolto dagli addetti del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia è quindi garantito.

“Siamo il primo anno dopo il riconoscimento di Palmanova a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. E anche grazie al lavoro svolto che i Bastioni possono essere ammirati e valorizzati nel modo che meritano. Per questo non possiamo che ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare l’assessorato alle risorse agricole e forestali, che ha creduto nel progetto”, conclude Piani.

All’incontro era presente anche l’assessore regionale alle risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli: “Questo è il giusto riconoscimento per quanto fatto dagli operatori. Questi sono impegnati non solo nel taglio ma anche in molte piccole opere di messa in sicurezza. Un lavoro prezioso che dobbiamo assolutamente strutturare, vista la grande richiesta di aiuto proveniente anche da altre località”.

E continua rivolgendosi direttamente ai forestali: “Siate consapevoli della bella figura che state facendo fare a tutta l’amministrazione regionale. I risultati che state realizzando sono indispensabili per molte realtà come Palmanova”.