Questa mattina, vero le 10.30, a Clauzetto, lungo la Strada provinciale 55, all'altezza del chilometro 6+700, un masso si è staccato dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnovo del Friuli che hanno incontrato il personale tecnico di Fvg strade per fare il punto sulla situazione. Il masso, infatti, ha interrotto la viabilità sulla Sp55.

Vista l'entità della frana, per sicurezza, è stato posto il divieto di transito in entrambe le direzioni, in attesa di un intervento di rimoszione e messa in sicurezza dell'area dello smottamento.Nessuna località rimarrà isolata, potendo contare su una viabilità alternativa.