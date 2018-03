Frana a Premariacco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 marzo. All'opera, per la messa in sicurezza del territorio interessato dal fenomeno, i volontari della Protezione civile comunale. "La situazione è seria - afferma il sindaco Roberto Trentin -. Si tratta di una frana di un centinaio di metri cubi che ha interessato la sponta destra del fiume Natisone, a valle del Ponte Romano".

La situazione si è fatta ancor più seria dalla massa di fango, terra e sassi che hanno octruito il corso del fiume. "La strada che costeggia il fiume è stata messa in sicurezza, così come anche un parco, poichè il fenomeno franoso si è verificato in prossimità dell'abitato. E' stato anche interdetto l'accesso ai campi vicini all'area franata. C'è forte preoccupazione perchè il fronte della frana è in movimento. I tecnici e i volontari della Protezione civile comunalke sono al lavoro per la messa in sicurezza del territorio. Della situazione ho informato l'assessore Panontin".