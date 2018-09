Il rapporto per il 2017 dell’Ivass è una miniera di dati che nel parlare di come si evolve il sistema assicurativo legato alle auto al contempo traccia un quadro piuttosto fedele di quanto avviene sulle nostre strade.



Negli ultimi anni le infrastrutture viarie sono state modificate in maniera tale da renderle più sicure, mentre al contempo sono cresciute le misure di sicurezza attive e passive a bordo dei veicoli che ha permesso di ridurre anno dopo anno le conseguenze degli incidenti. Ciò non toglie che di incidenti se ne verificano ancora parecchi e dunque è interessante verificare quale sia la loro tipologia e fare qualche confronto con i vicini, in particolare Veneto e Trentino Alto Adige senza dimenticare altre regioni italiane.



Tenuto conto dei sinistri pagati nel 2017 dalle compagnie assicurative, risulta che in Fvg gli incidenti che abbiano causato danni alle sole persone sono stati lo 0,9% del totale. La percentuale balza al 93,9% nel caso i danni si siano verificati solo sui veicoli o cose, mentre i danni a cose e persone hanno riguardato il 5,2% dei sinistri. Non ci sono differenze sostanziale nelle quattro province e la stessa considerazione vale rispetto al Veneto e al Trentino Alto Adige salvo piccole variazioni di qualche decimale. E’ però sufficiente scendere lungo lo Stivale per notare che i sinistri con solo danni alle persone tende a crescere. E così si passa all’1,2% dei casi in Emilia Romagna, all1,4% in Toscana, all’1,6% in Umbria, all’1,7 in Campania, al 2,1% in Molise e a un preoccupante 3,6% in Calabria, salvo tornare al 2% in Sicilia. Ovvero, gli incidenti che hanno causato danni esclusivamente a persone in Calabria sono quattro volte più numerosi rispetto al Fvg dato quanto meno necessario di una riflessione su cosa accada effettivamente sulla strade calabresi. Anche perché se invece guardiamo alla ripartizione degli importi liquidati ecco che, sempre facendo il paragone tra il Fvg e la Calabria, si passa dal 5,5% degli importi liquidati per sinistri con solo danni a persone al 14,5%. E’ una percentuale tale da far ritenere che non solo in Calabria gli incidenti causino con incredibile precisione danni alle sole persone, ma che immancabilmente le stesse si facciano molto più male che altrove.



Stesse proporzioni anche quando si passa dai sinistri liquidati a quelli riservati, ovvero quelli sui quali è in corso una procedura di accertamento e verifica prima di procedere a liquidazione. Ovviamente in questo caso le percentuali sono sostanzialmente differenti: i sinistri con solo danni a persone rappresentano il 7,6% dei casi in Fvg (pari al 31,8% degli importi), che diventano il 20% dei casi (48% degli importi) nel caso della Calabria. Lasciamo al lettore trarre le conclusioni.