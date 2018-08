Grazie all’orgoglio di essere friulani, legati alla terra di origine dei loro padri, conosciamo bene persone importanti che hanno lasciato il segno nella storia e che sono nate in Friuli – Venezia Giulia. Dal premio Nobel Carlo Rubbia ai campioni di calcio Zoff, Collovati e Capello, da Primo Carnera a Tina Modotti a Giorgio Strehler fino a Lodovica Comello ed Elisa, tanti sono i corregionali che si sono distinti in tutti i campi.



Chi sono invece i ‘friulani per caso’, cioè i personaggi celebri che per volere della sorte sono nati entro i confini della nostra regione senza avere avi alle nostre latitudini? Abbiamo cercato di scoprirlo con tanta curiosità e la voglia di imbattersi in storie insolite, realizzando anche una mappa dei ‘punti nascita’.



Nel maggior numero di casi, è il lavoro dei genitori ad aver determinato l’iscrizione di questi Vip all’anagrafe dei nostri Comuni, ma per alcuni la vicenda è più complicata e curiosa. E merita di essere conosciuta.

