Giunta alla sua ventiquattresima edizione, quest’anno Friuli Doc si presenta con un nuovo tema ben sintetizzato nel motto “Buon cibo, grandi virtù”, con lo scopo di valorizzare la scelta di prodotti e del cibo di qualità, che è abbinato anche ai nuovi marchi grafici della manifestazione che si terrà a Udine dal 13 al 16 settembre.



Anche quest’anno, per quattro giorni, è previsto un ricco cartellone di eventi che raggiungerà il clou con un concerto finale di grande effetto in piazza Libertà. Infatti, il nuovo assessore Maurizio Franz ha voluto puntare sulla voce unica e inconfondibile di Anna Oxa, che farà tappa in Friuli con il suo tour estivo “Voce sorgente”, il nuovo spettacolo che la vede ripercorrere i brani più significativi della sua carriera, riarrangiati ex novo da un sestetto composto da flauto, violoncello, chitarra, basso, tastiera, batteria e percussioni.



“Siamo felici di essere riusciti a portare a Udine, per la prima volta, Anna Oxa – commenta Franz - un’artista di livello internazionale, molto amata dal grande pubblico, che con il suo talento saprà certamente essere di grande richiamo per Friuli Doc 2018, un’edizione che si caratterizzerà anche per l’alto contenuto qualitativo dei prodotti e delle proposte culinarie”.