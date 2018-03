Frontale tra due auto, poco dopo le 18, in via San Michele a Caneva. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Golf e una Porche si sono scontrate.

Due i feriti, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza uno dei due mezzi, che perdeva benzina.