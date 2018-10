Incidente, poco dopo le 12, in via Cividale a Udine. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate per accertamenti sanitari al Pronto soccorso dell'Ospedale di Udine. La Fiat 500 condotta dal 79enne, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva lungo la statale 54 in direzione Remanzacco, è uscita di strada invadendo la corsia opposta e travolgendo due vetture. Una con a bordo l'80enne, che è rimasto ferito, l'altra guidata da un 31enne di Udine rimasto illeso. Rilievi della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.