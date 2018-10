Frontale tra unauto e un camioncino, a Latisana, poco prima delle 16 di oggi. L'incidente, che ha provocato tre feriti di cui uno in condizioni serie, è accaduto in via Lignano, lungo la strada regionale 354, in prossimità della carrozzeria Vanni. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l'elicottero del 118, ambulanza, Vigili del fuoco da Udine e i carabinieri di Latisana.

Una donna di circa 50 anni ha riportato le ferite più gravi con numerosi traumi e una volta stabilizzata è stata trasportata in Elisoccoso all'Ospedale di Udine. Due pazienti sono invece stati trasportati in codice Verde al Pronto soccorso di Latisana per accertamenti e cure necessarie.