Una persona è rimasta intossicata, questa mattina, per una fuga di gas. L’allarme è scattato verso le 10 a Codroipo. I vigili del fuoco del distaccamento volontario sono intervenuti in un condominio in via Cesare Battisti 39. Alcuni abitanti avevano avvertito un forte odore di metano: sul posto era già arrivata una squadra di AcegasApsAmga per una prima verifica. In via precauzionale, i tecnici avevano provveduto a intercettare le utenze del gas.

I pompieri, dotati di apposita strumentazione per la misurazione delle percentuali di gas, hanno deciso di procedere alla disattivazione delle utenze elettriche nel condominio al civico 39 e in quello a fianco. Tutti gli occupanti – tre appartamenti e uno studio medico nel condominio in via Battisti 39 e otto appartamenti, oltre a negozi nel condominio adiacente – sono stati fatti evacuare. Anche la viabilità è stata interrotta.

Sul posto anche un'autoscala dal Comando di Udine per accedere all'interno di un appartamento al secondo piano, che era chiuso dall'interno. I pompieri hanno trovato un uomo di 70 anni disteso a letto, rimasto intossicato. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli.

La fuoriuscita di metano proveniva dal piano di cottura, che non era dotato del dispositivo termocoppia. Probabilmente uno dei rubinetti era rimasto inavvertitamente aperto.