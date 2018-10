Due incidenti con feriti si sono verificati alle 17 in Friuli e a Trieste. Il primo è avvenuto a Trieste in viale Miramare, poco dopo le 17. Una persona è rimasta ferita in seguito al ribaltamento di un'autovettura ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. Sul posto mezzi inviati dalla Sores, unitamente ai Vigili del fuoco e forze dell'ordine.



Contemporaneamente, in Friuli, il mezzo dell'elisoccorso di Udine ha raggiunto la pista di Prampero a Tarvisio, unitamente all'ambulanza giunta in supporto, dove due dipendenti Promotur sono rimaste seriamente ferite in seguito al ribaltamento di un mezzo fuoristrada all'altezza della stazione intermedia. I due occupanti del mezzo sono strati trasportati all'ospedale di Udine.