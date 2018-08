Anziani sempre nel mirino dei malviventi. Nella fattispecie di giovanissime ladre che, con destrezza, ieri sono riuscite a rubare dal collo di due ignari signori le collanine d’oro che indossavano. Gli episodi sono accaduti nel Friuli Occidentale. In mattinata, a Brugnera, un 72enne che viaggiava in bici si è fermato a dare indicazioni stradali a una ragazza che, nel frattempo, gli ha sottratto la collana in oro con un crocifisso, del valore di circa 300 euro.

Nel pomeriggio, a Pasiano, stessa tecnica: questa volta la giovane è entrata nella casa di un 89enne, cercando di convincerlo, con moine e carezze, ad assumerla come badante. Quando la vera assistente dell’anziano l’ha scacciata, il danno era già fatto: al collo dell’uomo non c’era più la collana d’oro, del valore di circa 250 euro.

I Carabinieri di Sacile, che hanno raccolto le due denunce, si sono messi sulle tracce delle ladre.