Recuperata in un capannone alle porte di Udine refurtiva per 50mila euro, già restituita ai legittimi proprietari che hanno ringraziato i Carabinieri per il loro tempestivo intervento con diversi post su Facebook.

I militari dell'Arma delle stazioni di San Daniele del Friuli, Campoformido e Majano sono riusciti a recuperare, infatti, delle costose selle che erano state rubate nel mese di settembre tra Vivaro, Carpacco di Dignano, Aonedis di San Daniele, Caporiacco di Colloredo, Invillino e Villa Santina. La banda di ladri aveva rubato 27 selle nei maneggi, oltre ad attrezzatura per la cura del verde per un valore totale di 50mila euro.

Le indagini erano partite immediatamente. Tutta la refurtiva è stata trovata nella serata di sabato e restituita ai proprietari. Adesso è caccia alla banda di malviventi che ha messo a segno i colpi.