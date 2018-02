Furti in casa e droga: fermata una banda albanese

Importante operazione messa a segno dai Carabinieri di Sacile e Latisana che ha permesso di sgominare una banda dedita a furti in abitazione e spaccio di droga. I militari hanno concluso ieri le indagini, partite a novembre, a carico di tre albanesi pluripregiudicati. Si tratta di Lorend Dukagjini, 28enne residente a Pioltello (Milano), Arnold Isufi, 22enne, in Italia senza fissa dimora, ed Edmond Hoxha, 58enne, residente a Fontanafredda.

Le attività investigative, coordinate congiuntamente dalla Procura della Repubblica di Pordenone e Udine, hanno consentito di raccogliere gravi elementi di responsabilità a carico dei tre. All’alba di ieri, quindi, i Carabinieri hanno fatto irruzione nella cascina di campagna in comune di Fontanafredda, covo e rifugio della banda. Sul posto una ventina di militari hanno bloccato ogni via di fuga ai malviventi che, non senza difficoltà, sono stati alla fine immobilizzati e arrestati. Un quarto componente del gruppo, già identificato, risulta ancora ricercato.

La perquisizione ha permesso di sequestrare 3.600 euro in contanti (ritenuti provento delle illecite attività), capi di abbigliamento griffati, pelletteria, valigie e orologi di pregio, per un valore complessivo di oltre 20.000 euro, provento di un furto in abitazione commesso la sera precedente a Vittorio Veneto. Denaro e beni sono già stati restituiti ai proprietari.

In una cavità naturale del muro di cinta, poi, i militari hanno scoperto due chili di droga, tra eroina e cocaina, per un valore sul mercato di oltre 60.000 euro, oltre a sostanze da taglio e due bilancini di precisione. Sequestrata anche un’auto di grossa cilindrata e alcune targhe, rubate, che il sodalizio usava per compiere i suoi raid, oltre al 'perfetto kit del ladro', con arnesi da scasso e radioline portatili.

Le indagini ora puntano a chiarire la responsabilità dei quattro albanesi in relazione ad altri furti commessi tra le province di Pordenone e Udine, oltre naturalmente a far luce su una possibile attività di spaccio. Il sostituto procuratore di Pordenone, Federico Balbo, al termine degli interrogatori, ha disposto la loro carcerazione.