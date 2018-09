S’indaga a 360 gradi sulla morte di Alessandro Coltro, il 48enne originario di Sacile, ma da qualche tempo residente a Nave di Fontanafredda, ucciso lunedì notte con un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Gli inquirenti ritengono che l’uomo avesse un appuntamento con qualcuno al centro commerciale di Fontanafredda, dove martedì notte sono stati ritrovati prima la sua auto, una Kia Cee' d, e poi il suo corpo senza vita, nascosto tra la boscaglia.

Tutte le immagini della videosorveglianza sono state acquisite e visionate. Nei nastri si vede Coltro entrare e uscire dal centro. E’ stato immortalato anche con un uomo al bar, una persona che al momento non è stata ancora identificata e che potrebbe rivelarsi chiave nell’inchiesta aperta dalla Procura di Pordenone per omicidio, ancora senza alcun nome iscritto nel registro degli indagati.

Dai video della sorveglianza si notano anche altre persone vicino al 48enne, tutti potenziali testimoni. Il ‘buio’ inizia al momento dell’uscita di Coltro dal centro commerciale: l’ipotesi più accreditata al momento è che abbia spostato la sua auto in un punto defilato del posteggio, là dove poi è stata trovata dai Carabinieri. Forse il suo carnefice gli ha teso un tranello, invitandolo a seguirlo nella boscaglia, per poi esplodere un solo colpo di pistola, con il quale lo ha freddato. Si tratta di una calibro 22 che non è stata ancora trovata. E’ stato proprio questo elemento a far propendere gli inquirenti per l’omicidio, dopo l’iniziale ipotesi di un gesto estremo dell’uomo.

Coltro era un artigiano, socio di una piccola attività nel settore del filtraggio dell'acqua. Dopo la separazione dalla moglie, da qualche tempo viveva a Nave. La madre, di 71 anni, ha denunciato martedì mattina la scomparsa del figlio: dalla sera precedente non riusciva a mettersi in contatto con lui. Martedì sarebbe anche dovuto passare a prendere la figlia, come da accordi con la ex, ma non si era presentato.

Anche alcuni amici lo avevano cercato: dovevano organizzare la trasferta allo stadio Friuli, per seguire il turno infrasettimanale della serie A tra Udinese e Lazio. Ma anche loro non erano più riusciti a mettersi in contatto con Coltro. L'ultimo messaggio Whatsapp della vittima risale a lunedì sera, attorno alle 19.30.