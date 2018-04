Di Michael Craighero, 27enne friulano di Timau, non si hanno più notizie dal 25 aprile scorso, quando di rientro dalla Germania - dove lavora - le sue tracce si perdono a Budapest. E' proprio nella stazione della capitale ungherese.

A lanciare sui social un appello è la madre, Lucia Plozner, che attendeva il rientro del figlio in Friuli. "Questo è mio figlio Michael 28 anni il 14 maggio, alto longilineo, due occhi limpidi e puliti, un bravo ragazzo... Doveva rientrare dalla Germania il 25 /26 - continua la madre . Da informazioni ricevute e sceso a Budapest, per un cambio del flixbus... Non è da lui non dare notizie ... Chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa ,Io ci sono... - conclude la donna che invita tutti a condividere il suo appello -".