Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza

Aumentare l'impegno delle istituzioni per radicare nella coscienza popolare la conoscenza delle tragedie delle foibe e dell'esodo dall'Istria, Fiume e la Dalmazia, facendo sapere che ci furono persecutori e vittime attraverso un'opera di custodia e divulgazione della storia che condanni tentazioni negazioniste o strumentalizzazioni.

Questa la volontà espressa dalla Regione assieme a un impegno per la divulgazione della storia delle foibe e dell'esodo in occasione della solenne cerimonia tenutasi al monumento nazionale Foiba di Basovizza per celebrare il Giorno del Ricordo, istituito con una legge dello Stato nel 2004, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari, tra cui la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, il prefetto di Trieste, Anna Paola Porzio, e il sindaco del Comune di Trieste, Roberto Dipiazza, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e degli esuli.

Una cerimonia particolarmente sentita a Trieste, ma non solo, che ha visto anche quest'anno una forte partecipazione popolare e la presenza anche di 500 ragazzi degli istituti superiori coinvolti in un progetto di trasmissione della memoria.

Dopo la resa degli onori alle vittime delle foibe da parte di un picchetto del Secondo Reggimento "Piemonte Cavalleria" con l'alzabandiera solenne, come di consueto c'è stata la deposizione di Corone commemorative ai piedi del monumento, alla quale sono seguite la celebrazione della Santa Messa di suffragio officiata dall'Arcivescovo di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi, con la lettura della Preghiera per gli Infoibati e la lettura di alcune poesie da parte di alcuni studenti provenienti oltre che dal Friuli Venezia Giulia anche da altre regioni.

"E’ giusto dare volti al dolore, sapere che ci furono persecutori e vittime, conoscere i nomi di chi subì gli oltraggi peggiori, come accadde alla giovane Norma Cossetto, stuprata e uccisa dai titini in un miscuglio di odio ideologico e bestiale violenza. Né bisogna nascondersi che, come accadde altre volte nella storia, la barbarie ebbe i suoi complici e chi ne trasse profitto”. Lo ha affermato la presidente Serracchiani, partecipando alla cerimonia solenne. "Bisogna guardare gli occhi di chi visse quei drammi - ha continuato Serracchiani - saper leggere nella commozione dei nostri esuli, per intuire l’abisso di dolore che hanno varcato. Qui c’è il vero Giorno del Ricordo, nelle vite strappate dalla loro terra e disperse per il mondo, nei nomi degli scomparsi, nelle tombe rimaste abbandonate”.

Per la presidente della Regione "le foibe e il disperato esodo che spopolò a più riprese l’Istria, Fiume e la Dalmazia, sono atti di una tragedia che deve ancora entrare nella coscienza popolare della Nazione. Per questo le Istituzioni devono adoperarsi con più impegno, continuità e coerenza, svolgendo opera di custodia e divulgazione e, ove necessario, condannando tentazioni negazioniste o indebite strumentalizzazioni. Non basta venire a Basovizza una volta l’anno per mettersi in pari con la propria coscienza, con i doveri istituzionali e soprattutto - ha concluso - con gli insulti della storia”.

"Ora è possibile commemorare con continuità le foibe, grande tragedia dell'ultima guerra mondiale. I ricordi ragionati prendano il posto dei rancori esasperati”. Con le parole del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, pronunciate in occasione del primo “Giorno del Ricordo”, voglio ricordare gli eccidi perpetrati nella Venezia Giulia e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. La storia va studiata, approfondita e compresa perché solamente così possiamo evitare che fenomeni drammatici si possano ripetere". Così il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, commenta questa giornata dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo.

"Oggi - aggiunge Bolzonello - viviamo in un epoca libera, e questa, unita alla pace, è la conquista più grande. Bisogna avere la forza di difenderla e possiamo farlo solamente attraverso la conoscenza. L’eccidio delle foibe, l’esodo, quella tragica storia legata al secondo conflitto mondiale deve essere un monito costante. Chiudo citando nuovamente il Presidente Ciampi: L'Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci anima il risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro" conclude.

"La Giornata del Ricordo della bestiale violenza fisica delle foibe, offre l'occasione per sottolineare (è l'ennesima volta!) la violenza morale tutt'ora in atto dei mancati indennizzi degli esuli". Parole di Mario Pittoni, presidente della Lega in Friuli Venezia Giulia e capolista al Senato per il Carroccio. "Secondo una stima dell'Unione degli Istriani – spiega Pittoni - oltre il 90% del valore attualizzato dei beni abbandonati non è mai stato rifuso. Mentre il nostro Paese, persa la guerra, ha risarcito la Repubblica federale jugoslava con i beni degli sfollati. La Convenzione di Ginevra (articoli 46, 47, 53) afferma che per i territori ceduti (non dal privato proprietario, ma dallo Stato) l’espropriato ha diritto a un pronto, adeguato ed effettivo rimborso. Cosa mai concretizzatasi. Tanto che la scorsa legislatura abbiamo depositato al Senato due disegni di legge per chiudere la questione, prevedendo la revisione degli indennizzi finora concessi per valori irrisori (tali sono stati definiti persino dalle autorità della ex Jugoslavia!)".

"Indubbiamente il momento è economicamente difficile: la nostra seconda proposta prevede quindi che, in alternativa agli indennizzi monetari, il ministero dell'Economia possa disporre la cessione di beni del demanio o del patrimonio pubblico, o l'applicazione di un regime concessorio agevolato o gratuito dei suddetti beni, o ancora la consegna di titoli del debito pubblico. Sia chiaro, comunque, che gli indennizzi sono un dovere del nostro Paese. Non – conclude Pittoni - un atto di generosità".