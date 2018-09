Gli agenti della Polfer di Udine, nel corso dei controlli intensificati sul territorio, hanno scoperto un’auto – usata per anni dalla stessa persona – che l’aveva allestita con i loghi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con i dispositivi di emergenza fissi luminosi e sonori in uso alle pubbliche amministrazioni. Il proprietario è stato denunciato. Gli accertamenti della Polizia hanno consentito di verificare la falsità delle dichiarazioni e delle documentazioni esibite. L’uomo, tra l’altro, risultava essere già condannato con sentenza passata in giudicato per un analogo episodio.