Sabato 22 e domenica 23 settembre il circolo Nuovi Orizzonti e Legambiente di Udine organizzano, presso la loro sede in via Brescia 3 a Udine, l’edizione 2018 di “CULTURAMBIENTE… IN FESTA”, due giorni di spettacoli, incontri di approfondimento sui temi dell'ambiente, laboratori e momenti conviviali che saranno anche l’occasione per raccontare quanto le due associazioni hanno svolto in questo ultimo anno eillustrarei progetti per i prossimi mesi.



Si parte sabato con la visita guidata alla Farie (l'antica fucina del fabbro) con partenza alle ore 16.30 dalla sede del Circolo, seguito alle 18.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “TERRA SPRECATA”, che sarà visitabile anche nella giornata di domenica.



Alle 19.00 ci sarà l’interessante incontro dal titolo “I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN FRIULI: LA RISPOSTA DELLE PIANTE”, condotto dal prof. Valentino Casolo dell'Università di Udine.

Seguirà il PARCOPARTY, un momento per godersi tutti assieme le atmosfere di queste ultime serate d'estate tra un drink e uno stuzzichino.

Domenica sarà la giornata più ricca di appuntamenti: la mattina inizierà alle ore 7.00 con il “CONCERTO DEL RISVEGLIO” (a cura dell’Associazione Il Giardino dell’Hospice), per seguire poi con un'entusiasmante CACCIA AL TESORO alla scoperta del Parco del Cormor (in collaborazione con l’associazione Valle del Cormor), con partenza sempre dal Parco dell’Associazione alle ore 9.30 (iscrizioni aperte dalle 8.30).



A partire dalle 9.00 e per tutta giornata sarà aperta la MOSTRA – MERCATO DELL’ARTE E CULTURA DEL RICICLO E DEI PRODOTTI AGRICOLI, ospitata all’interno del parco della Sede.

Verso le 11.30, apriranno i chioschi enogastronomici.

Nel corso del pomeriggio si susseguiranno numerosi appuntamenti per i bambini (laboratori di riciclo, giochi con il Ludobus, spettacoli di burattini e altro) e workshop organizzati da Legambiente, incentrati sui temi del consumo consapevole e del rispetto dell’ambiente. Di grande interesse l’incontro con Net e A&T2000 sul tema della raccolta differenziata.

Infine alle 18.00 un ampio spazio dedicato al programma del Circolo Nuovi Orizzonti per i prossimi mesi e… gran finale alle 19.30 con il CHEMICAL & PHISICAL SHOW in collaborazione con il prof. Tavagnacco da Trieste e con Lorenzo Marcolini dell’AIF sezione di Udine.



I fondi raccolti nelle due giornate saranno utilizzate per supportare lo svolgimento delle attività delle due associazioni. In caso di mal tempo le attività verranno svolte negli spazi coperti.



Programma



SABATO 22/9

- alle 16.30: visita alla Farie, l'antico laboratorio del fabbro

- alle 18.00: inaugurazione della mostra fotografica “TERRA SPRECATA”

- alle 19.00: “I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN FRIULI: LA RISPOSTA DELLE PIANTE” – incontro a cura del Prof. Valentino Casolo (Università degli Studi di Udine)

- alle 20.30: "PARCOPARTY"



DOMENICA 23/9

- alle 7.00: “Risveglio nella natura insieme ai suoni delle Campane tibetane, gong e sassofono”

- alle 9.00: apertura mostra-mercato dell'arte e cultura del riciclo e di prodotti agricoli - artisti nel parco - laboratori e mostre - bici e auto elettriche – Mostra fotografica “TERRA SPRECATA”

- alle 9.30: partenza "CACCIA AL TESORO – ALLA SCOPERTA DEL PARCO DEL CORMOR", in collaborazione con Associazione Culturale "Valle del Cormor" – iscrizioni delle squadre dalle ore 8.30, partenza da via Brescia 3

- alle 11.30: chioschi e cucina aperti “MENÙ SENZA CONFINI”

- alle 14.00: presentazione di “G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) AZIENDALI”

- alle 14.30: “LABORATORIO DI RICICLO”: porta una bottiglia di plastica o un vasetto di yogurt e crea il tuo vaso personalizzato!

- alle 15.00: presentazione del progetto “PAGINE VERDI FRIULANE”

- alle 15.30: spettacolo per con i Burattini di COSMOTEATRO dal titolo “OGNI COSA AL SUO POSTO!”

- alle 16.00: “RACCOLTA DIFFERENZIATA: METODI E COSTI A CONFRONTO”, incontro a cura du NET e A&T2000

- alle 16.30:animazione con il LUDOBUS e giochi per tutti

- alle 18: Presentazione e dimostrazione di corsi del Circolo Nuovi Orizzonti

- alle 19: “CHEMICAL & PHISICAL SHOW”: gran finale con lo spettacolo della chimica e della fisica a confronto!





Per informazioni:

Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti Legambiente – Circolo di Udine

Via Brescia, 3 - Rizzi Udine Via Brescia, 3 - Rizzi Udine

cell. 348.7802091 cell. 389.8066350

circolonuoviorizzonti@gmail.com udine@legambientefvg.it

www.nuoviorizzontiudine.org

facebook: Circolonuoviorizzonti facebook: Legambiente Circolo di Udine