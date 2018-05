Dopo oltre cinque mesi di trattativa è stato raggiunto l'accordo per i lavoratori della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. di Tavagnacco che saranno licenziati il prossimo 30 giugno.

All’avvio della procedura l’azienda aveva indicato 42 esuberi numero ora ridotto a 36. Dall’incontro che si è svolto negli uffici del centro per l’impiego di Udine presenti funzionari della Regione tra una delegazione aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria è emersa la possibilità di un’ulteriore riduzione del numero degli esuberi in relazione a una volontà dei lavoratori a richiedere la trasformazione del proprio contratto di lavoro in tempo parziale. A tal proposito l’azienda si è impegnata a valutare al massimo 5 richieste di part time che potranno ottenere la riconversione a tempo pieno quando tra qualche mese in Hypo si aprirà una nuova vertenza.



L’accordo prevede l’accesso ai prepensionamenti per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici entro i 5 anni, possibilità di accompagnamento per i lavoratori licenziati, l’utilizzo del fondo bilaterale di settore che consente un sostegno economico di 24 mesi pari all’80% dello stipendio e la possibilità di allungarlo di ulteriori 12 mesi se in mancanza di ricollocazione gli interessati frequenteranno dei corsi di riqualificazione.



Soddisfatti i rappresentanti sindacali “Viene assicurata ai lavoratori la possibilità di scegliere tra diverse forme di adesione all'accordo,- riferisce Roberto De Marchi, Segretario Generale FIRST-CISL del Friuli Venezia Giulia ed “è stata assicurata ai colleghi tutti prevalentemente della provincia di Udine - ha dichiarato Pietro Santoro, RSA FIRST-CISL della HYPO Bank- la possibilità di utilizzare gli strumenti disponibili per gestire al meglio il momento traumatico della perdita del lavoro, garantire un sostegno al reddito e un percorso di riconversione professionale, vista la difficile possibilità di riassorbimento del settore bancario regionale".