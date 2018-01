I migranti calano… ma non in Friuli

Migranti e richiedenti asilo sono stati in assoluto tra gli argomenti più discussi nel corso di quest’anno. Resterà tale, soprattutto nei primi mesi del 2018: c’è la campagna elettorale e bussano ai nostri confini migliaia di persone. Non è chiaro se e per quanto reggerà l’argine eretto in Libia, dove la situazione è disastrosa. Passate le elezioni i politici penseranno ad altro, ma continueremo a doverci confrontare con questo fenomeno, tanto più che la nostra regione è la porta di ingresso di chi arriva da altri Paesi europei. Gli stessi che fanno la voce grossa sul rispetto del Trattato di Dublino e poi si voltano dall’altra parte quando si tratta di rispettarlo a casa propria.

L’emergenza, divenuta insostenibile verso metà anno, è in parte rientrata dopo il giro di vite imposto alle Ong sul recupero di chi faceva rotta verso le coste italiane. A partire da giugno il costante aumento di arrivi mensili che aveva raggiunto livelli insostenibili ha invertito la tendenza, tanto che al 20 dicembre 2017 risultavano censiti 118.891 arrivi contro i 181.436 del 2016. A fronte di questo calo, tuttavia, la presenza di richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia è rimasto stabile. Anzi è cresciuto. A fine agosto risultavano 4.721 presenze, diventate 4.763 all’inizio di ottobre per poi salire a 4.900 il 12 dicembre. Ciò è avvenuto per due motivi molto semplici.

Chi si vede rifiutare la Protezione internazionale da altri Paesi europei arriva in Italia senza che si riesca a riconsegnarlo alla nazione nel quale è stata fatta la prima richiesta e, guarda caso, confiniamo con due nazioni europee. Inoltre, l’Italia offre una protezione sussidiaria non riconosciuta altrove. E dato che le procedure per la verifica dei requisiti sono più lunghe del dovuto (tre mesi in Germania, ben oltre il doppio da noi) e che immancabilmente chi si vede negare la protezione fa ricorso, i migranti restano a lungo nel nostro Paese, ammesso e non concesso che si riesca a rimandarli nei Paesi d’origine.

Nel frattempo dobbiamo fare i conti, oltre che l’accoglienza anche con l’emergere di problemi di ordine pubblico sempre più evidenti. Non è un caso se pakistani e afghani sono ormai una presenza costante dove si spaccia. Meglio insomma prepararsi a un 2018 ancora molto complicato.